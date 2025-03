Débora Falabella explica parceria para nova peça: 'Amiga desde os 16 anos'

Débora Falabella fala de assédio no início da carreira: 'Não se discutia'

A imagem de elegância que Débora Falabella construiu na sua carreira com personagens na televisão, mais que uma impressão sobre quem a atriz é, foi uma estratégia que Débora levou para sua vida profissional com a intenção de se proteger de pressões e exigências do meio artístico.

Ela relata que no começo da sua carreira na televisão não existiam diálogos sobre assédio e abuso, e por isso ela usava a postura como escudo.

Eram lugares onde não se discutia isso, não tinha um compliance. Eu tinha um jeito mais sisudo com a vida para me proteger. Isso me serviu, resvalava um pouco no meu trabalho, na minha atuação, porque eu não conseguia ser livre. Débora Falabella

Em casa, a realidade era parecida, algo comum entre mulheres com mais de 40 anos que viveram o mesmo tempo que Débora, sem abertura para falar sobre autoestima e direitos das mulheres com a família. "Eu fui uma jovem muito fechada, acho que eu ainda sou [...] Acho que eu fui uma jovem que tinha a ver com o tempo que a gente vivia". Enquanto na televisão Débora usava a postura como proteção, o teatro era o seu mundo de plena liberdade. "Para mim sempre foi um ambiente seguro", diz.

Em cartaz com a peça "Prima Facie", ela reverte seu "jogo" de uma imagem pública blindada para uma versão "feroz", livre das suas antigas cascas de proteção, em uma versão que a atriz considera mais autêntica e próxima de quem ela quer ser na vida.