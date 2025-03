Débora Falabella relembra 'Avenida Brasil': Nina era uma personagem difícil

Tinha muito uma rixa, uma briga, um ódio. Imagina se a gente? Ao mesmo tempo, uma enterrava a outra, uma colocava a outra em uma situação escrota. Aquela que está em uma situação escrota tem que estar disponível para estar em uma situação escrota. Débora Falabella

A parceria entre Falabella e Adriana Esteves nos bastidores fez nascer uma amizade entre as atrizes para além da televisão. Como a gente tinha muita liberdade desde o início, a gente gravava muito e ao mesmo tempo era muito bom. Juntas, desde o início, [...] ficamos cúmplices de tudo no trabalho.

Atriz fala de assédio no início da carreira: 'Não se discutia'

Débora Falabella no 'Maria vai com os Outros' Imagem: Reprodução/UOL

A imagem de elegância que Débora Falabella construiu na sua carreira com personagens na televisão, mais que uma impressão sobre quem a atriz é, foi uma estratégia que Débora levou para sua vida profissional com a intenção de se proteger de pressões e exigências do meio artístico.



Ela relata que no começo da sua carreira na televisão não existiam diálogos sobre assédio e abuso, e por isso ela usava a postura como escudo.