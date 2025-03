Tainá Müller comemora trajetória de 'Bom Dia, Verônica': 'Missão cumprida'

Se a gente tem alguma abertura por causa disso, a gente vai aproveitando, mas isso também vai tirando uma espécie de respeito com a sua subjetividade, com você ser sujeito. Você de fato vira objeto e deixa de ser sujeito. Tainá Müller

A atriz observava esse movimento com incômodo nos seus primeiros papeis nos palcos e na televisão. "Porque eu nunca fui objeto, sempre soube que eu era sujeito", explica.

O efeito positivo na vida profissional, para Tainá, veio com as oportunidades em outras funções no mercado de trabalho. "Eu nunca fiz esse jogo no pessoal, mas no profissional eu me coloquei ali como modelo. 'Então tá, me acham gostosa? Eu vou tirar um dinheiro disso'".

Com a carreira de modelo, ela também teve a oportunidade de conhecer novos países. Essa noção de beleza na vida adulta e na carreira é diferente do que ela enfrentou durante a infância e na adolescência. "Era tirada de chata".

Enquanto nesse período da vida Tainá era vista com desprezo, a transformação do seu corpo mudou a impressão social nos lugares em que ela vivia. "Essa coisa de 'horrível virou gostosa' do nada, de um ano para o outro".

'Maria vai com os Outros' no UOL:



Novos episódios da terceira temporada de "Maria Vai com os Outros" estreiam às sextas no Youtube de Universa. Na TV, os episódios inéditos são exibidos também às sextas, às 20h30.