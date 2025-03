Débora Falabella fala de assédio no início da carreira: 'Não se discutia'

A imagem de elegância que Débora Falabella construiu na sua carreira com personagens na televisão, mais que uma impressão sobre quem a atriz é, foi uma estratégia que Débora levou para sua vida profissional com a intenção de se proteger de pressões e exigências do meio artístico.

No "Maria vai com os Outros", do Canal UOL, ela relata que no começo da sua carreira na televisão não existiam diálogos sobre assédio e abuso, e por isso ela usava a postura como escudo.