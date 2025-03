Tulipa Ruiz: O Grammy que ganhei abriu portas pra muita gente

Em sua primeira indicação ao Grammy Latino, a cantora Tulipa Ruiz e seu irmão Gustavo (que também é produtor do álbum "Dancê") cogitaram não ir a Las Vegas para a cerimônia do evento em 2015. "Era muito caro, não tinha gravadora me bancando".



Seu terceiro álbum de estúdio, "Dancê", havia sido indicado em três categorias na premiação. No fim das contas, os dois conseguiram um apoio para a viagem e foram à premiação. "Quando a gente chegou lá, a gente estava muito perdido. Achei que fosse uma batalha de gravadoras", disse Tulipa ao "Maria vai com os Outros".



"Dancê" levou o prêmio de melhor álbum pop contemporâneo pelo Grammy Latino - o primeiro disco brasileiro produzido de forma independente a conseguir tal feito.



Antes do prêmio, a cantora acreditava que a premiação era uma disputa entre as grandes gravadoras, que criavam toda a estrutura para que seus artistas estivessem ali. Viver a cerimônia mostrou a Tulipa que o seu "Dancê" era um movimento para a música independente.



"Depois disso, hoje em dia na produção da música brasileira, a galera faz disco e já se inscreve no Grammy. O tanto de música independente que chegou depois. Eu entendo que essa chancela abriu porta para mim e abriu porta pra muita gente", diz a cantora.



Quando a gente ganhou, eu entendi que eu estava levando muita gente, ganhando um Grammy, como mulher, como autora, como uma artista independente. Tulipa Ruiz

Tulipa Ruiz ainda processa morte do pai: 'Olho no espelho e ele está em mim'

A vida em frente aos microfones e nos palcos, para a cantora Tulipa Ruiz, não foi um caminho óbvio, mesmo rodeada por músicos -- o irmão, Gustavo Ruiz, é produtor, e o pai, Luiz Chagas, que morreu em julho do ano passado, foi músico e jornalista.



Aprendendo a lidar com a dor de perder um parceiro musical e uma das suas fontes de formação na música, a cantora diz no "Maria vai com os Outros" que vê o pai em si mesma.



Eu sou a cara do meu pai. Eu me olho no espelho e ele está em mim, sabe? E tenho os meus rituais. Eu acordo, ele está em todos os lugares dessa casa. Tulipa Ruiz



Para Tulipa, o luto ainda é um espaço em construção para entender o que fazer com a ausência do pai. "O cara mais legal da galera foi embora, e o que eu faço com isso? [...] Esse lugar de passagem eu estou processando, porque é a partida de um cara que é muito companheiro, um cara muito legal".



À apresentadora Maria Ribeiro, a cantora diz que Luiz Chagas compartilhava as influências musicais com os filhos, comprava discos e criava momentos únicos para que eles entendessem a intimidade que grandes compositores brasileiros têm com as palavras. Na estrada, tocou com Tulipa em diferentes partes do mundo.



Na ausência de uma presença que é insubstituível, a cantora se nutre de rituais para manter seu pai vivo no cotidiano. Em seu primeiro show após a morte do músico, na capital do Maranhão, Tulipa ficou fascinada pela cultura dos bois, que desfilam na época de São João, nascendo em junho e morrendo em julho, da mesma forma que a vida fez com Luiz Chagas.



O boi, para a cantora, virou um símbolo da imagem do pai falecido, que ela decidiu espalhar pela própria casa e entre pessoas próximas.



Se a gente não souber ritualizar as paradas, e ritualizar do nosso jeito, a mandinga que faz é você, é a sua intuição, sem isso eu ia estar totalmente disfuncional. Tulipa Ruiz

'Nunca imaginei que a música pudesse ser um ofício pra mim'