Nem tudo que escorrega é lubrificante: o que você jamais deve usar no sexo

Vaselina

Apesar de ser uma substância bastante escorregadia, não é indicada para melhorar a lubrificação íntima, já que a substância é à base de petróleo e pode causar infecções como a vaginose bacteriana. Além disso, a vaselina também pode interferir na proteção oferecida pelo látex da camisinha. Além disso, os derivados de petróleo reagem de forma negativa com o látex -material do qual é feita a camisinha-, facilitando a ruptura do preservativo.

Sabonete, xampu ou condicionador

Sexo no chuveiro é uma delícia, mas a água pode dificultar a penetração. Então, nada melhor do que pegar algum produto que já está à mão e aplicar na vagina ou no ânus para facilitar as coisas, não é mesmo? Claro que não! Esses itens foram fabricados pensando apenas na higiene. Até mesmo o sabonete líquido íntimo feminino deve ser usado apenas para a limpeza. Xampu, condicionadores e afins podem prejudicar o pH da região.

Saliva

A saliva é viscosa, mas não é escorregadia o suficiente para substituir lubrificantes artificiais. Pior: facilita a transmissão de doenças.