Quanto tempo o sexo tem de durar e por que você está contando errado

Períodos inferiores a 10 minutos, no total, costumam revelar um sexo muito voltado para a penetração

A penetração, enquanto algo mecânico, pode durar muito pouco. Quando se tem um autocontrole de si e do outro, as possibilidades de duração são bem maiores, pois se desenvolve não só a penetração em si, mas a estimulação e a condução de muitos prazeres.

Cada casal tem uma dinâmica própria e, mesmo assim, dificilmente uma transa é igual à outra. Esse é um dos motivos pelos quais os especialistas relutam em afirmar que uma duração específica é péssima ou ideal.

A conclusão é que não há regra. Até uma transa de cinco minutos pode ser o melhor sexo da sua vida se os dois estiverem excitados, no clima. O tempo ruim para o sexo só acontece quando só uma das partes sai satisfeita e a outra, frustrada.

E mais: a conta costuma ser da penetração, mas a gente sabe que há muito mais para se fazer para além disso - e por muito tempo. Então, esqueçam o relógio e, como se diz, "relaxa e goza"...

