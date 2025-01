Limpeza, hidratação e 'vida que segue': a skincare básica de Isis Valverde

Cremes caros? Nada disso! Isis Valverde jura que usa uma técnica bem caseira para ajudar a eliminar os sinais de cansaço da pele.

Água bem gelada ajuda bastante. Sentiu que vai sair e a pele não está pronta, essa dica ajuda a desinchar e a melhorar a aparência cansada , explica a atriz.

Ela usa a tática de duas maneiras: no banho ou em uma bacia com gelo. "Uma ducha gelada me renova, ainda mais se for com um sabonete que tem uma fragrância gostosa. Mas se estou com a aparência muito cansada, coloco uns gelos em uma bacia de água e coloco um pouco o rosto", diz a atriz. Ela só reforça que é necessário cuidado, para não queimar a pele.