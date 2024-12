Para pele bonita na correria, Larissa Manoela investe em cuidados certeiros

Larissa Manoela, 23, não para nunca. Se não está gravando novela, está no teatro, filmando campanhas ou cuidando de suas próprias empresas. Por isso, sobra pouco tempo para um skincare detalhado, como revela a Universa.

Quando tenho tempo, amo fazer todo o passo a passo e uma boa limpeza.

Mesmo na correria, ela não vive sem protetor solar. "Passo todos os dias, mesmo que esteja nublado. Moro no Rio de Janeiro e estou sempre exposta a algum tipo de luz, seja do celular, do sol ou do estúdio", diz.