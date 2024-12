Por que a pele fica mais oleosa no calor e 6 táticas para evitar o problema

O produto deve ser aplicado na pele limpa por cerca de cinco a 10 minutos e, depois, removido.

A frequência de uso da máscara antioleosidade varia de acordo com a pele de cada paciente, podendo ser diária ou semanal. Para definir isso, recomenda-se buscar a orientação de um dermatologista. "A faixa etária e o sexo do paciente também influenciam na escolha do produto e na frequência do uso. Por exemplo, os homens costumam ter glândulas sebáceas hiperprodutivas por terem de maiores níveis de testosterona no organismo, enquanto nas mulheres acontece o contrário", comenta Talarico.

5. Cuide da alimentação

De acordo com a médica nutróloga, que é mestre em Ciências da Saúde pela Escola de Medicina da PUC-PR, Diretora da Associação Brasileira de Nutrologia e Docente do Curso Nacional de Nutrologia da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), a dieta tem um impacto direto na função das glândulas sebáceas, que são responsáveis pela produção de óleo na pele. Por isso, é importante adotar uma alimentação balanceada. Evite alimentos ultraprocessados, o excesso de carboidratos simples e frituras de imersão. Dê prioridade ao consumo de vegetais e alimentos in natura.

6. Faça uma limpeza de pele profissional

Esse procedimento estético contribui para evitar o aparecimento de cravos e espinhas ao remover a camada mais superficial da pele, onde estão os queratinócitos mortos.