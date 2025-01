'Passei anos namorando sem gozar': como elas encontraram o prazer a dois

Como não tinha diálogos sobre isso com outras pessoas, pensava que o sexo era aquilo: focar no prazer masculino. Depois de terminar, tive outros parceiros casuais, com quem fiquei por alguns meses, mas eles também não me satisfaziam. Comecei a achar que o problema era comigo. Cheguei aos 20 anos tendo gozado apenas uma vez, com o rapaz com quem iniciei a vida sexual, mesmo com mais oito parceiros de lá para cá.

Eu me masturbava e até conseguia chegar lá, mas não era algo frequente. Minha vida sexual só mudou de verdade quando conheci o meu marido. Nós nos conhecemos e fomos morar juntos depois de apenas dois meses. Nesse meio tempo, passei a assistir muitos vídeos no YouTube com dicas de como chegar ao orgasmo, mas percebi que era algo que não poderia resolver sozinha. Com quatro meses de convivência diária, resolvi abrir o jogo com ele.

De cara, a reação foi defensiva. Ele opinou que deveria ser algo no meu psicológico. Então passei a mostrar os vídeos para ele —que logo percebeu que não se tratava de uma crítica, mas de um pedido. As dicas o deixaram curioso, até que ele passou a estudar por conta própria. Compramos lubrificante, testamos novas posições e finalmente passei a gozar durante as nossas relações.

Hoje vejo quanto tempo perdi acreditando que o que recebia era suficiente e tenho certeza de que não me submeteria mais a relações tão meia-boca como as que tive no passado."

Juliana*, 21 anos, de São José dos Campos (SP)

'Só passei a gozar quando perdi o medo de me entregar às sensações'

"Nunca tive questões com relação à masturbação: sabia como me proporcionar orgasmos sozinha e não sentia culpa por isso. Porém, para mim, o auge do prazer está ligado ao squirt: aquele orgasmo que vem acompanhado de um líquido, semelhante a uma ejaculação, que para mim é muito mais intenso e nunca consegui atingir por conta própria. Aos 16 anos, iniciei minha vida sexual e tive um namoro que se estendeu por mais de um ano sem que eu tivesse essa sensação.