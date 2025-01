Mulheres contam por que preferem sexo casual: 'Sem rodeios'

No entanto, não dá para afirmar que as mulheres estão caminhando rumo a uma trilha de igualdade com os homens no que diz respeito a uma abertura para o sexo. No geral, muitas aprenderam a ter medo de sexo e entenderam que a expressão da própria sexualidade pode acabar com a vida ao engravidar, por exemplo. Não são fornecidas informações de qualidade a respeito do prazer feminino e do funcionamento do corpo, assim como não é dada atenção o suficiente aos aspectos psicossociais de uma vida sexual ativa.

Em suma, apenas quando as mulheres tiverem a oportunidade de colocar suas condições de maneira consciente, bem informadas, priorizando sua saúde física, mental e sexual, expressando seus limites sem se preocupar em desagradar o próximo, é que será possível falar em liberdade sexual.

Olhar global

O autoconhecimento mental e corporal, além do empoderamento das mulheres e as conquistas feministas, têm forte conexão com o aumento do desejo e com as descobertas sexuais. Por isso, é importante esse olhar global para a saúde feminina. Hoje, falar abertamente sobre libido, masturbação e prazer é muito mais comum do que há alguns anos, e isso pode ser considerado uma conquista.

A mulher aprendeu e está aprendendo a se conhecer, conhecer o seu corpo, saber o que faz bem, saber o que ela quer na cama e dizer ao seu parceiro ou parceira.

Novos arranjos para os relacionamentos

Hoje, há muitas pessoas que encontraram novas formas de se relacionar afetiva e sexualmente a partir da tecnologia. O uso dos aplicativos de relacionamento, por exemplo, acaba por criar espaços mais seguros para que desejos sejam expressados sem tanta repressão.