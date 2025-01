Sem vontade de fazer sexo? Entenda como machismo e estresse afetam libido

Com isso, a mulher demora para perceber que deixou a energia sexual de lado. Por todos esses fatores, e também por uma falsa ideia de que a mulher não gosta de transar ou gosta menos do que o homem, ela vai "empurrando" esse desejo para debaixo do tapete em meio a tantas tarefas diárias. Quando se está em uma relação, geralmente é o parceiro ou a parceira que notam a mudança. Já entre as solteiras, é comum que, depois de algum tempo sem uma conexão com a própria sexualidade, com a masturbação, elas percebam.

Neste cenário, tornam-se comuns queixas de disfunções como dispareunia (dor genital relacionada ao sexo) e vaginismo (contração involuntária que causa dor durante a penetração). Muitas mulheres desenvolvem essas questões justamente por ceder ao sexo por hábito, mesmo sem tesão.

Machismo também ajuda a acabar com o tesão

Parte da falta de tesão entre as mulheres sobrecarregadas tem uma razão ainda mais direta: a divisão bastante desigual das tarefas domésticas —ou melhor: o machismo que leva à ideia de que as mulheres devem ser responsáveis pelo trabalho dentro de casa e com a família.

As duas sexólogas ouvidas para esta reportagem contam que, uma vez que os afazeres da casa não são igualmente divididos, a mulher não só fica mais cansada como também perde a admiração pelo marido, mesmo sem perceber, e esse é um fator essencial para o tesão. Mas como resolver o problema?

Driblar o problema da falta de tesão por conta da sobrecarga mental é um processo "profundo" e que se resolve "a médio prazo". Passa por entender a própria sexualidade e encontrar em meio à rotina atribulada tempo para momentos de prazer, e não necessariamente sexual.