Aumentar lábios com supercola? 'Estamos doentes', diz Vanessa sobre truque

"Até onde vai a obsessão por lábios carnudos?", se questiona Vanessa Rozan no episódio mais recente do Lab da Beleza, no qual a maquiadora comenta os riscos de um truque que promete aumentar os lábios a partir de um produto que não foi feito para a pele: a supercola, também conhecida como Super Bonder.

A técnica consiste em colocar a substância na parte superior dos lábios, unindo-a ao filtro labial (região entre as narinas e os lábios). O objetivo é criar a sensação de uma boca mais cheia.

Vídeos testando o truque se espalharam especialmente pela rede social TikTok, mas também chegaram ao Instagram. A ideia, porém, não é indicada.