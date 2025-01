Sexo no verão: 10 dicas para tornar as transas mais refrescantes

Férias, sol, animação pré-carnaval... O verão aumenta a vontade de curtir um romance e fazer muito sexo. No entanto, as temperaturas elevadas também provocam cansaço, preguiça e letargia. E, só de pensar em suar ainda mais, muita gente já se sente febril. Com alguns truques, porém, dá para amenizar o calor e aproveitar a estação com muito prazer:

Faça uma salada de frutas sexy

Melão, melancia, manga, cereja, morango, kiwi... Há várias possibilidades saborosas, mas o ideal é que as frutas estejam em pedaços. Vocês podem alimentar um ao outro, pegando as porções com as mãos, usá-las para massagens e até espalhá-las cuidadosamente pelas zonas erógenas —a regra é pegar apenas com a boca. Quem quiser pode acrescentar sorvete na lambança.

Use cosméticos sensuais e sex toys de efeito gelado

Eles ficam geladinhos em contato com a pele, provocando sensações diferentes e excitantes. São muitas as opções: géis corporais, lubrificantes, balas do beijo, óleos de massagem e por aí vai. E mais: existem vibradores próprios para colocar no congelador.