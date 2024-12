Masturbação feminina: quando o excesso pode ser prejudicial para sua vida?

O fato de masturbação substituir de forma exclusiva o contato com outra pessoa também é um indicador de compulsão, mas deve ser diagnosticado por um profissional por estar associado ao medo do encontro e da interação com parceiros reais.

É possível se dar conta de que o comportamento que caminha para o excessivo no aumento da frequência do ato e no incômodo sentido pelo vazio emocional. Quanto mais compromissos sociais uma pessoa tem em sua agenda diária, mais parâmetros terá para avaliar o grau de disfunção e prejuízo que o ato compulsivo exercerá sobre sua rotina. Nesse sentido, as pessoas em época de quarentena ficam mais fragilizadas e perdem os parâmetros para definir um abuso. Por essa razão, o excesso pode ser sentido quando a mulher começa a se ferir no ato.

Quando procurar ajuda

Parar ou não por conta própria é possível, mas trata-se de algo muito difícil. Procurar ajuda profissional é sempre a melhor decisão quando um comportamento sexual passa a afetar a vida como um todo. As pessoas costumam ser surpreendentes e podem, sem qualquer aviso prévio, mudar uma rotina de comportamento previamente estabelecida. Porém, entende-se que não é compulsivo quem quer, mas quem pode ser.

A compulsão invariavelmente é originada por uma soma de características, começando pela genética, fatores biológicos e psicológicos, traços específicos da personalidade e contexto cultural. Passar por um profissional de saúde, médico ou psicólogo pode propiciar um diagnóstico preciso, descobrir comorbidades, além de oferecer alternativas variadas de apoio e de recursos para o enfrentamento do problema.

Fontes: Bárbara Murayama, ginecologista; Carla Cecarello, psicóloga, sexóloga e fundadora da ABS (Associação Brasileira de Sexualidade); Cirilo Tissot, psiquiatra especializado em compulsões; Eduardo Perin, psiquiatra e terapeuta sexual; e Margareth dos Reis, psicóloga, sexóloga e Doutora em Ciências pela USP