Gravidez no verão: 10 cuidados para minimizar desconfortos nesta época

Alguns alimentos podem ser aliados para aliviar os enjoos típicos da gestação. Opções ácidas, como vinagre ou limão, são particularmente eficazes —usar para temperar a salada já é suficiente.

Outra boa ideia é consumir picolés de frutas, que ajudam a reduzir a vontade de vomitar e a controlar a sialorreia, caracterizada pela salivação excessiva.

Você pode também aromatizar a água com lascas de gengibre, que tem propriedades naturais contra o enjoo. Essa estratégia é especialmente útil no final da gestação, quando o sintoma surge pelo crescimento do útero e a consequente compressão do estômago.

Use meias de compressão em viagens

A meia elástica ou de suave compressão ajuda a diminuir o inchaço nos membros inferiores, algo que incomoda bastante a mulher conforme a gravidez avança.

Como a gestação aumenta o risco de trombose, as meias de compressão são fundamentais para a grávida que for viajar de avião, já que a pressurização mais baixa da cabine da aeronave e o fato de ficar sentada durante horas na mesma posição aumentam o risco do problema. A peça também pode ser usada em viagens de carro muito longas, para melhorar a circulação das pernas.