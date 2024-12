Papai Noel e mais: elas contam as fantasias mais inusitadas que eles usaram

Vai uma água aí?

"Uma vez, conversando com meu namorado eu falei para ele que já tive tesão em uns prestadores de serviços. Então, contei para ele de um entregador de água que ia na casa dos meus pais e sempre me olhava diferente. Um belo dia, volto para casa e vejo que nosso filtro está sem galão. Esquisito. Então, ele me sai do quarto, com uma roupa que nunca tinha visto, boné e carregando um galão de água no ombro. Falou que estava ali para matar a minha sede. Dei risada na hora, de tão surpresa. Mas adorei a iniciativa e nos pegamos, claro." Débora, 25

Au, au

"Eu tenho várias fantasias - enfermeira, polícia, doméstica - e falei para meu marido que queria que ele se fantasiasse também, de algo surpreendente. Não é que ele me apareceu com uma fantasia de cachorro? E eu trabalho em pet shop, com banho e tosa. Ai, rimos muitos. Vez ou outra ele ainda usa, para me provocar. Funciona porque eu fico com tesão quando ele me faz rir." Andrea, 30