Rita Batista tem a 'cara virgem' e pega pesado no skincare noturno

Rita Batista, 45, é apresentadora do "É de Casa" e do "Saia Justa", por isso, passa muito tempo em frente às luzes da TV. Proteger sua pele é sua principal preocupação. "Faça chuva, faça sol, passo protetor solar. Até meu hidratante tem FPS. Luz de estúdio queima", disse para Universa.

Maquiagem só aparece em sua rotina quando ela tem que trabalhar. E mesmo assim, não usa base quando se prepara sozinha. "Passo só um corretivo nas olheiras, pó compacto e blush na pele. Nos olhos, delineador e marcará de cílios", diz.

Mas é à noite que sua rotina de cuidados com a pele ganha força. "Lavo o rosto com gel de limpeza. Gosto muito do La Roche-posay Effaclar Gel. Duas gotas rendem muito. Depois passo o Sébium H2O Água Micelar Dermatológica Antioleosidade, da Bioderma", diz.