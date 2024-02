Lavar muito o rosto e não hidratar pele: 7 erros de beleza comuns no verão

3. Usar pó bronzeador nos lugares errados

O produto é ótimo para tirar o "branco escritório" do rosto, porém, para um efeito natural, deve ser aplicado apenas nos lugares onde o rosto fica naturalmente bronzeado: maçãs do rosto, ponte do nariz e alto da testa, próximo da raiz dos cabelos. Caso contrário, vai dar a impressão de uma pele manchada.

4. Lavar o rosto muitas vezes

Em qualquer estação do ano, a frequência de lavagem do rosto com sabonete não deve ultrapassar as duas vezes por dia: uma pela manhã, para remover sujeira e produtos aplicados na noite anterior, e outra à noite, para retirar resíduos de protetor solar, maquiagem e poluição.

Lavar o rosto muitas vezes deixa a pele sensibilizada, por remover a camada natural de proteção, facilitando processos inflamatórios, além de estimular uma maior produção da oleosidade pela pele.

Caso o calor seja muito, aposte no uso de brumas ou águas termais em spray para refrescar.