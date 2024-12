Produto erótico que deixa a mulher 'virgem de novo': funciona ou é mito?

Não há contraindicação, porém, mulheres que apresentam pouca lubrificação não devem usar, pois o adstringente resseca ainda mais a vagina.

O mito da vagina larga

Aqui, cabem algumas reflexões: por que há pessoas que ainda acham que a vagina "se alarga conforme o uso"? E, apesar de a comunicação desses produtos ser voltada para as mulheres, existe, de fato, a possibilidade de elas obterem prazer com eles?

O "retorno à virgindade" não passa de um grande mito. Após a perda da virgindade, a única mudança que acontece é íntima, pequena e fica bem escondidinha, que é o rompimento do hímen. Não há alargamento da vagina e esses produtos são mais indicados para o prazer, na maioria das vezes, masculino, pois a sensação de contração é prazerosa para eles.

Apelos à libido masculina à parte, é bom ressaltar que o uso frequente desses produtos também oferece perigos para os homens . Há um maior risco de trauma peniano, caso a vagina exerça uma resistência muito grande contra o pênis. A falta excessiva de lubrificação pode deixar o órgão mais vulnerável a traumas e microtraumas, condições que predispõem o desenvolvimento de fibroses no corpo peniano, com consequente aparecimento de curvaturas, afinamentos e até mesmo redução do tamanho do pênis.

A recomendação é que o casal aposte no bom senso para obter uma lubrificação ideal —nem excessiva, nem escassa— , pois a proposta do adstringente é causar prazer mútuo e não unilateral, oferecendo maior satisfação com segurança.