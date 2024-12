Leandro Lima conta de nascimento do filho dentro do carro: ‘Coisa de série’

Leandro lembrou da época em que era vocalista em um grupo de Axé, o Ala Ursa, fundado na década de 90 em João Pessoa (PB).

"Ala Ursa é um folclore que tem no carnaval, que é um bloco onde um menino vai na frente vestido de urso e os outros vão batendo lata atrás. Era isso que a banda era, era muito ruim, péssima. (...) Chegou um momento que tinha que tocar a música do verão, e ninguém conseguia chegar no tom. Falaram: 'Leandro, você não cantaria?' Aí eu fui, cantei, deu certo. No primeiro show já mandaram o vocalista embora e eu fiquei 6 anos".

Desculpa Alguma Coisa no UOL

