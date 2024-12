O que é amigo-erótico? Veja sugestões de presente para a brincadeira

Amigo-secreto, amigo-chocolate, amigo-ladrão? Todo ano é parecido. A esta altura do campeonato você já deve ter recebido um e-mail ou ter sido colocada em um grupo de WhatsApp para participar. Mas por que não deixar a coisa, digamos, mais divertida?

As regras são as mesmas: um grupo se reúne, sorteia nomes entre si e presenteia a pessoa. No lugar de meias, hidratantes corporais ou chocolates, entram os vibradores, géis, dados eróticos — e tudo aquilo que a criatividade da indústria de produtos desse tipo produz.

Os presentes do amigo-erótico devem agradar a quem é leiga e também a quem já tem experiência no uso de brinquedinhos. Entre as principais escolhas estão chibatas ou venda para os olhos, além das famosas palmatórias. Caso queira acertar de primeira, géis e óleos de massagem também são boas opções. Os vibradores são mais complicados nessas ocasiões, pois se trata de uma escolha muito pessoal.