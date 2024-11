Sexo morno no relacionamento: quando é só fase e quando é um sinal do fim?

No começo, o foco é descobrir o outro

No começo do namoro é comum um ficar 100% concentrado no outro. A saudade estimula o desejo e ambos ainda estão na etapa de descobertas. No dia a dia, outras exigências vão surgindo, como as tarefas domésticas e as questões profissionais. O período de sexo morno fica ainda mais evidente quando o casal tem filhos. É natural que haja um certo afastamento como casal.

Sexo verbal: é preciso falar sobre a seca

Além das demandas cotidianas um dos principais fatores por trás de uma fase de "seca" é a falta de comunicação entre os casais. O que ocorre em diversas situações é que o sexo ainda é um tabu e, sendo assim, nada é falado sobre o tema e cada um fica calado na sua. Isso não quer dizer que a atração entre os dois acabou, mas que um fica à espera que o outro tome a iniciativa ou adivinhe seus desejos e necessidades - e daí nada acontece.

Um risco, para a maior parte das relações, é deixar de alimentar o tesão, se acomodar e passar a viver como amigos. Há uma cumplicidade, claro, mas o sexo, de tão negligenciado, passou a ser secundário e, finalmente, desnecessário.

Outro problema é a vida sexual empobrecida ser um reflexo de outras questões que o casal tem e que, novamente, não são faladas. Isso pode conduzir o casamento para um fim. É sempre bom reavaliar as atitudes e notar se é apenas na relação sexual ou se existem problemas que estão afetando o relacionamento.