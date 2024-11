Por que você não deveria testar o filtro de contraste que bombou no TikTok

"Você não é feia, você só não está se maquiando de acordo com o contraste do seu rosto", afirma uma maquiadora em um vídeo que já teve cerca de 12 milhões de visualizações no TikTok. A autora do vídeo, Alieenor, criou um filtro que categoriza os rostos em três tipos de contraste: alto, médio e baixo.

O filtro, porém, oferece apenas três opções de tons de pele: claro, médio e escuro. A maquiadora sugere que, quanto mais escuros forem seus traços —como sobrancelha e cor do cabelo— em relação à sua pele, maior contraste você deve atribuir a si mesmo.

Cada nível de contraste está ligado a um estilo de maquiagem. Quem tem baixo contraste (cor da pele igual ao do cabelo), por exemplo, deveria usar maquiagens mais sutis, enquanto a sugestão para o grupo do alto contraste (cor da pele diferente do cabelo) é uma make mais ousada e marcante.