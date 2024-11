Deslize sem medo: um guia sobre lubrificantes para melhorar sua vida sexual

Já aqueles que são à base de silicone tem maior durabilidade, ou seja, você transa mais tempo e o efeito molhado continua ali. Este também é compatível com o uso da camisinha.

Quero dicas, por favor

Entre esses dois tipos, há uma variedade de cores, cheiros e sabores que você escolhe de acordo com seu astral. Só que, na escolha de tipos diferentes, é preciso tomar cuidado para possíveis reações alérgicas.

Sabe aqueles de "champanhe com morango" ou "chocolate com pimenta"? Melhor testar, pois têm corante na fórmula. Você pode pegar uma quantidade bem pequena com a ponta do dedo, passa em um cantinho da vulva e ver se há alguma reação como ardência ou coceira.

Teste feito, hora de brincar

O produto em questão pode ajudar não só na penetração, como também fazer parte das preliminares. É bem legal passar o lubrificante no corpo para massagens — isso permite explorar corpos e desejos. Para esta função, são indicados aqueles à base d'água.