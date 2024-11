'Treinava em escravas': médico controverso é considerado pai da ginecologia

Protesto diante da estátua de J. Marion Sims, retirada em 2018 Imagem: Howard Simmons/NY Daily News Archive via Getty Images

As duas não foram as únicas cobaias vivas do médico, que fazia as cirurgias sem anestesia. Em sua biografia, há relatos de outras 10 mulheres negras e escravizadas que passaram pelo procedimento nas mãos de J. M. Sims.

Foram anos de testes - pelo menos mais do que três, de acordo com registros -, até que ele, de fato, conseguisse fechar a fístula e resolver o problema. E como o resultado positivo era muito impactante na vida das mulheres, ele foi aclamado e chamado de "pai da ginecologia".

Fama abalada

De acordo com um artigo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a ética médica de J. M. Sims começou a ser contestada na metade do século 20. Tanto o uso de mulheres negras escravizadas como cobaias quanto a ausência de anestesia durante seus testes - mulheres brancas, veja, eram anestesiadas -, fez com que ele perdesse a admiração de muitos.

Materiais publicados criticavam o fato de J. M. Sims ter ficado rico fazendo uso de "resultado de experimentação antiética com mulheres negras indefesas". Outros chamavam Sims de misógino, frio e calculista.