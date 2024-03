Psicóloga sofre com dores por 17 anos até descobrir e tratar endometriose

Passei com uma ginecologista, mas ela insinuou que eu poderia ter algum transtorno psicológico e que as dores poderiam ser decorrentes de algum tipo de violência ou trauma sexual, como se eu tivesse sofrido algum abuso ou estivesse em um relacionamento ruim e fizesse sexo sem vontade. Ela recomendou o uso de vibradores para dessensibilizar a região, mas nada do que ela disse fazia sentido.

Procurei um Centro de Saúde Integral à Saúde da Mulher, mas passei por uma experiência horrível. A pessoa responsável pela triagem perguntou por que eu estava ali. Expliquei a situação, mas ela minimizou o meu caso, disse que na sala de espera havia mulheres com câncer, com problemas raros no útero, com gravidez de risco e que o serviço era para esse tipo de paciente.

Fiquei constrangida, mas decidi esperar e fui atendida após três horas. O médico fez algumas perguntas, me pediu uma ressonância da pelve e fui diagnosticada com endometriose aos 29 anos, em 2021.

Cheguei a duvidar que sentia dor

Eu me habituei a viver com a dor por anos, mas nesse processo fui tão desacreditada que cheguei a me questionar se eu realmente a sentia e se não era coisa da minha cabeça. Fiquei aliviada de saber o que tinha e imaginei que meus problemas tinham acabado, mas eles se agravaram.