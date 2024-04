Fazer xixi após o sexo evita gravidez? Analisamos 7 mitos da gravidez

7. Barriga pontuda é sinal de menino, barriga redonda, de menina

O formato da barriga tem a ver apenas com a anatomia da mulher. As daquelas que se exercitam costumam ser mais pontudas. As de quem já teve mais de um filho costumam ser arredondadas por uma questão de flacidez e hérnia no umbigo.

Fontes: Carolina Morcazel, ginecologista e obstetra de alto risco na unidade materno fetal -HFSE, Glaucimara Nunes, coordenadora perinatal e médica do CBMERJ, e Venina Viana de Barros, membro da Comissão de Assistência Pré-Natal da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia)

*Com matéria publicada em 11/01/2018