Até que ponto a dor da cólica menstrual é normal e quando é sinal de alerta

Outra queixa comum de pacientes com endometriose é a dor durante a relação sexual", diz Abrão, do Hospital Beneficência Portuguesa, que participará, no próximo dia 23 de março, do Endometriosis Summit Brasil, evento sobre o tema que acontece em São Paulo. Março-amarelo é o mês de conscientização sobre a endometriose no Brasil.

Mudança de hábito

Imagem: Getty Images

Mulheres que não costumam sentir cólica menstrual e passam a ter ou cuja dor piora progressivamente devem ficar atentas também. Novamente, essa mudança no período menstrual pode indicar endometriose, mioma ou ainda alguma infecção sexualmente transmissível.

Quando não diagnosticadas e tratadas, doenças como clamídia, gonorreia e tricomoníase podem causar infecção nos órgãos reprodutivos - ovários, útero e trompas de Falópio - e dar origem a um problema conhecido como doença inflamatória pélvica, que pode se intensificar no período menstrual.

Também vale procurar orientação médica se você já passou por alguma cirurgia prévia no abdome, como uma cesárea.