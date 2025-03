'Passam em silêncio': menopausa afeta até trabalho, mas pouco se fala disso

Globalmente, o número é diferente. 66% das respondentes internacionais relataram sentimentos psicológicos negativos: 41% com ansiedade, 33% com depressão, 25% com constrangimento e 11% com vergonha.

Impactos no trabalho

47% das brasileiras sentiram algum impacto negativo no trabalho. O grupo relatou redução da produtividade (26%), medo de contar aos colegas (17%) e até mesmo discriminação explícita (9%). Apenas 29% das trabalhadoras se sentem à vontade para conversar com seu líder direto sobre o assunto.

Mulheres relatam impacto da menopausa no trabalho Imagem: iStock

Globalmente, 36% tiveram impactos negativos no trabalho. 17% sinalizaram a redução da produtividade, 14% tiveram medo de contar aos colegas e 7% sofreram discriminação explícita.

Falta de apoio para as mulheres. 80% dos entrevistados acreditam que as brasileiras na menopausa não são apoiadas no ambiente de trabalho e 49% concordam que as brasileiras enfrentam barreiras à progressão na carreira e reconhecimento profissional quando estão na menopausa.