'Rosto derreteu': elas contam por que reverteram procedimentos estéticos

"Trauma para toda a vida"

Incomodada com o formato do nariz, a técnica em segurança do trabalho Vanessa*, de 34 anos, escolheu fazer uma alectomia (redução das asas nasais) com uma cirurgiã-dentista recomendada por uma amiga.

Como ficou insatisfeita com o resultado da primeira intervenção, foi sugerida a ela a colocação de fios de PDO (polidioxanona) para melhorar o aspecto da cirurgia e afinar a ponta do nariz. O resultado também não foi o esperado e o procedimento ainda a deixou com o nariz torto, além de sentir fortes dores.

Ao procurar pela profissional para relatar o problema, teve mais partes da lateral do órgão retiradas e mais fios de PDO colocados, com a promessa de correção e solução do problema.

Mas Vanessa seguiu sentindo dor, ficou com o nariz torto e passou a ter dificuldades para respirar. Ela conta que a partir de então foi ignorada pela cirurgiã, mesmo após várias tentativas de contato.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

As alterações no rosto geraram um grande impacto emocional: Vanessa ficou com baixa autoestima e teve distorção de imagem, crises de ansiedade e dificuldade de interagir socialmente. Hoje, ela ainda tenta buscar um profissional que a ajude a reverter a situação.