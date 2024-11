Paula Burlamaqui treina por vaidade: 'Só penso em me manter gostosona'

A atriz contou que foi chamada de "tia" durante um bailinho e se irritou. "Eu estava separada, deprimida, meu amigo falou: 'vamos no bailinho.' Cheguei na fila e já achei que tinha muito jovem. A menina chegou e falou: 'oi tia, lembra de mim.' Me deu um ódio. Eu falei: 'oi, meu amor, não sou sua tia. Segundo, não lembro de você, nem quero lembrar.' Daí ela falou: 'sou Helena, filha da Luiza'. Aí realmente, ela estava certa. Eu era tia dela. Eu peguei ela bebê, acompanhei ela. Abracei, beijei. Ela ria."

'Hoje em dia ninguém me olha. É uma depressão', diz Paula Burlamaqui

A atriz lamentou não ser mais observada como antes. "Hoje ninguém me olha. É uma depressão. É real. Eu sempre fui uma mulher muito bonita, chamava muita atenção. As pessoas me olhavam. Hoje em dia ninguém me olha. Agora entra uma jovem bonita e todo mundo olha. Acho que a juventude tem um frescor. Não é um papo etarista. As pessoas me perguntam e eu prefiro não mentir. Quando começou esse assunto a entrar nas entrevistas, eu ja fui muito espancada."

