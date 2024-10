'Ele me diz 'você tá online e não fala comigo'. É um sinal de alerta?'

Imagine que você está online no WhatsApp e recebe a seguinte mensagem: "Você tá online e não fala comigo. Com quem você tá conversando?". Esse tipo de comportamento é um sinal de alerta? Para Cris Fibe, a bandeira vermelha é evidente. "Controle não é cuidado", afirma ela em resposta a uma pergunta de uma seguidora, no episódio do Metendo a Colher desta segunda-feira (14).

A colunista diz que a atitude do rapaz demonstra "ciúme excessivo" e pode levar a outros comportamentos piores. "O controle é amigo da violência, do relacionamento abusivo, do relacionamento tóxico", diz ela.