Carol Celico: 'Filho não salva casamento, mas une quando o casal está bem'

Imagem: EukaWeddings/ArteUOL

Se eu pudesse dar um conselho para as mães eu diria para não se culparam tanto. Sei o que fiz com meus filhos e a conexão que terei para sempre. Hoje tenho tranquilidade de saber com quem vou criar vínculo, que vou amá-los pra sempre e vai dar tudo certo.

É até mais gostoso e tranquilo do que foi quando era mais nova e não tão segura. Sei, por exemplo, que devo deixar meu marido fazer as coisas com o bebê para criar laços com ele. Antes eu queria fazer tudo.

Também tenho tentado manter minimamente a rotina de casal e fazer esse encontro acontecer no fim do dia. Atrasar mais o jantar, para podermos comer juntos. Tentar assistir um filme, mesmo que eu durma no meio. Filho não salva casamento, mas une o casal quando o casal está bem.

É assim que se aprende a ver as coisas boas do outro. Seu corpo muda, as roupas mudam, tudo parece estranho e mesmo assim ele encontra uma maneira de te admirar como mãe e como mulher. Admirar o outro ajuda a manter o casal conectado.