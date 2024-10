'Sunkissed blush': como garantir corzinha bronzeada mesmo sem tomar sol

Uma trend que viralizou no TikTok cujo objetivo é dar à pele uma tonalidade bronzeada foi tema do Lab da Beleza. O truque, conhecido como "sunkissed blush" ("beijado pelo sol", na tradução literal), é uma saída para quem deseja um efeito bronzeado na pele sem precisar se expor excessivamente ao sol, mas será que funciona?

A técnica consiste em aplicar blush em regiões do rosto que geralmente ficam bronzeadas quando somos expostos ao sol, o que incluí as bochechas, a ponta do nariz e a testa.

O truque pode ser feito com blush em bastão, creme ou pó. No teste, Vanessa Rozan tenta primeiro um blush vinho em bastão, mas se arrepende. Depois, ela usa uma cor mais clara e fica mais satisfeita com o resultado. "Se for tomar sol, não esquece: protetor solar", aconselha a maquiadora no final do vídeo.