Iza se reaproxima de Yuri: 20 dicas pra superar traição e retomar relação

11. Cuide da própria vida

Em vez de se preocupar em demarcar território a fim de impedir outra pulada de cerca - colocando foto ao lado do amor no perfil do Instagram, por exemplo -, os especialistas em comportamento recomendam investir no trabalho, nos estudos, no círculo de amigos, nos hobbies, na cultura. Quem tem uma vida própria e cuida bem dela acaba se tornando mais interessante aos olhos do parceiro, pois traz novas experiências à relação.

12. Dê um troco light

Querer se vingar não adianta. O que funciona é se reconhecer como objeto de desejo e fazer o outro perceber isso. Fique linda e arrase em um programa social que é a sua cara.

13. Aposte em mudanças

Investir nas mudanças no período pós-traição é mais do que certeiro. Vale desde trocar os móveis de lugar na casa até renovar o visual e fazer uma viagem romântica para um destino paradisíaco. Essas novidades permitem que o casal se redescubra. Porém, um passeio diferente não é capaz de operar milagres, são as atitudes que precisam mudar, senão fica difícil resgatar as coisas bacanas do início do relacionamento.