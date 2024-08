'Conselho tutelar acha que a criança deve ficar com o agressor; e agora?'

No Metendo a Colher desta segunda-feira (26), uma seguidora de Universa diz que o conselho tutelar acha que ela "precisa de tratamento", enquanto a criança deve "ficar com o agressor".

"Eu sinto muito", responde Cris Fibe. A colunista afirma que, infelizmente, já ouviu relatos de várias mulheres vítimas de violência doméstica que, ao denunciarem seus ex-maridos, acabam perdendo a guarda dos filhos — e, em alguns casos, até são acusadas de alienação parental.

"[Essas mulheres] perdem as guardas dos seus filhos para o agressor, como se ser violento com a mãe dos filhos não fosse também uma violência contra as crianças, como se esses pais não representassem risco às crianças", critica Cris.