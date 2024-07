Contorno de uma linha só? Vanessa Rozan testa trend viral

No Lab da Beleza de terça-feira passada (23/7), Vanessa Rozan testou um truque que envolve aplicar contorno em uma única linha ao longo de todo o rosto. No TikTok, a hashtag "one line contour" (contorno de uma linha só, em tradução livre) acumula quase 140 milhões de publicações na rede social.

A técnica consiste em fazer um desenho com o bastão de contorno, começando pelo meio da testa. Depois de passar pelo canto externo do olho, bochecha e queixo, a linha segue até contornar o outro lado do rosto. O corretivo também é aplicado em algumas partes.

A expert dá uma dica: prestar atenção na tonalidade do contorno. "Quanto mais o contorno tiver um tom longe da sua pele, mais difícil vai ser fazer essa transição", diz ela, se referindo à etapa em que o contorno e o corretivo se misturam. Veja o resultado do truque no vídeo no topo da página.