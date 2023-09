Absorventes para menstruação são testados sem sangue --e isso é um problema

As pesquisadoras avaliaram a real capacidade de absorção de diferentes produtos menstruais populares nos Estados Unidos —parte deles é vendida também no Brasil— por meio de testes com sangue. Segundo as autoras, "não existe nenhum estudo que compara a capacidade de produtos de higiene menstrual atualmente disponíveis usando sangue".

Descobrimos que a rotulagem da capacidade do produto estava em desacordo com nossos resultados --a maioria dos produtos relatou que tinha maior capacidade do que os nossos testes encontraram. Suspeitamos que isso se deva a testes de produtos com líquidos sem sangue, como água ou solução salina. [...] Soluções salinas são frequentemente usadas para testar os produtos.

Autoras do estudo

Por que é assim?

O uso de água salina nos testes de absorventes é resultado de uma padronização definida em 1980, pela FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa no Brasil.

Na época, foi criada uma força-tarefa depois que uma marca de absorvente interno descobriu que o produto aumentava o risco da síndrome do choque tóxico, condição rara causada pela proliferação de bactérias após uso prolongado do produto.

A FDA determinou, então, que as empresas criassem produtos com variedade maior de absorção para reduzir os riscos da síndrome. Com isso, o uso de soluções salinas ou água foi mantido como padrão nos testes. Até hoje, empresas mantêm essa forma de avaliação.