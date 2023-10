'Vontade de socar a parede de dor': quando o fluxo menstrual vira um drama

Até o nascimento do primeiro filho, a relações públicas Maira Manesco, 33, de São Caetano do Sul (SP), nunca teve problema com seu fluxo menstrual. Mas o cenário mudou depois do parto. Ela ficou um ano sem fluxo e, no terceiro ciclo pós-retomada, percebeu que havia algo errado.

Surgiram dores e sangramentos intensos. Eu vivia à base de remédios e tinha vontade de socar as pessoas de tanta dor. O absorvente não dava conta --passei a usar absorvente noturno com calcinha absorvente para conseguir sair de casa e não vazar tudo. Depois de três meses, fui ao médico, fiz ultrassom e ressonância, que confirmaram: era endometriose.

Maira Manesco