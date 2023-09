Maquiagem promete 'embelezar' partes íntimas, mas... sério, precisa?

Na Beauty Fair, a maior feira do setor na América Latina, o produto foi um dos destaques do stand da Intt. Pela aceitação do público, a marca já pensa em expandir a linha para outras tonalidades, como vermelho e bege.

Marca também criou vibrador líquido

A marca está no mercado de sex shop desde 2007 e já foi considerada pioneira em outros momentos. O carro chefe deles sempre foi a linha cosmética, que hoje tem mais de 150 produtos — os brinquedos vieram só depois.

O primeiro produto que "viralizou" foram os géis beijáveis, que foram apresentados em seis sabores na época. Hoje ele não existe mais.

Anos depois, a marca ficou famosa por seu vibrador líquido — como o próprio nome sugere, o produto é um gel que promove efeito de vibração por causa do jambu na fórmula.

"O lip tint foi uma revolução, porque não tinha. Então, a gente trouxe algo [para o mercado]. Fazemos questão da inovação, de nunca parar e sempre querer trazer coisa nova para o mercado", afirma Stephanie.