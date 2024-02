TPM: primeira escola de samba feminina leva donas de casa para avenida

São 600 integrantes que formam, dão vida e ritmo à TPM (Turma da Paz de Madureira), primeira e única escola de samba composta só por mulheres —com a exceção de apenas um homem como mestre-sala, para cumprir as regras da Superliga Carnavalesca do Brasil. O desfile acontece no sábado, dia 17 de fevereiro, no Rio de Janeiro, na Intendente de Magalhães. A escola será sétima a entrar.

"No ano passado, ganhamos o terceiro lugar do Grupo de Avaliação, com o samba-enredo 'Oyá Senhora dos Ventos e o Mistério das Águas'. Agora, depois de mais de dez anos de resiliência, desfilando como bloco de bairro, em Madureira, teremos a alegria de sair como primeira escola de samba feminina do Brasil pela série bronze", conta Bárbara Rigaud, 55, fundadora e presidente da agremiação Turma da Paz de Madureira.

Natural de Salvador, Bárbara reside no Rio de Janeiro desde 1979 e lembra que o começo da escola de samba foi um momento de união de mulheres.