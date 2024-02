Indígena, trans e venezuelana: 'Vim ao Brasil sem dinheiro para comer'

'Muitos sonhos para realizar'

Paola Abache é indígena Warao, da Venezuela, e escolheu o Brasil para assumir a identidade Imagem: Manoela Bonaldo/ACNUR Brasil

Sinto que nasci com o dom de ser modelo. Desde criança já brincava com isso. Quando vim para cá, isso já estava na minha cabeça. Comecei a seguir indígenas que tinham participado do concurso e a acompanhá-las.

Um dia, entrei em contato com uma delas e disse que queria ser como elas, que também queria participar de concursos. Uma delas me respondeu e me orientou para me inscrever. Me animei!

Mas depois fiquei pensando: será que vão me aceitar, mesmo sendo uma migrante venezuelana e não tendo nacionalidade brasileira? Fiquei um pouco nervosa. Passaram-se alguns dias e eu estava confirmada. Então, veio outro desafio: conseguir patrocinador para me ajudar com as roupas.

Tentei pelas redes sociais, mas não consegui. Aí decidi lutar sozinha. Como queria muito participar, fiz tudo o que era possível. Foram duas semanas de preparação. Foi tudo muito rápido e quando chegou o dia do concurso, venci. Não acreditava que tinha conseguido. Foi muita emoção.