'Meu desejo é celebrar as escolas de samba', diz Anitta sobre o Carnaval

Anitta conquista seu lugar na "calçada da fama" dos grandes nomes do Carnaval brasileiro. A estrela do funk, famosa por arrastar multidões em seus ensaios de bloco por todo o país, agora brilhará na Sapucaí com seu próprio desfile, abrindo caminho para as vencedoras do desfile das campeãs.

Além de arrasar na avenida, Anitta vem deixando sua marca no Carnaval com suas homenagens através de looks especiais durante seus próprios blocos. A cada apresentação, a cantora faz referências a momentos icônicos das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo.