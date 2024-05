Cientista da USP premiada em Paris: 'Políticos não entendem importância da ciência'

Vencedora do prêmio "Para Mulheres na Ciência" da Fundação L'Oréal/Unesco, a cientista brasileira Alicia Kowaltowski é pesquisadora do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) e desenvolve um trabalho de ponta sobre a biologia das mitocôndrias e seu metabolismo, que ela considera "a definição mesma do que é um ser vivo", como relatou à RFI, direto da sede da Unesco, em Paris.

"No Brasil é difícil ser cientista. Ponto. Eu nunca senti uma dificuldade de ser cientista mulher especificamente, até porque na minha área, no Brasil, as mulheres são maioria. As mulheres são a maioria entre os bioquímicos e biólogos moleculares", contrapõe Alicia Kowaltowski, perguntada sobre a dificuldade de cientistas mulheres terem suas pesquisas subvencionadas globalmente.

"Existe uma falta de compreensão de toda a classe política da importância da ciência, da importância da consistência de políticas públicas para apoio na ciência, um processo que demora muito mais do que só um termo de um presidente ou governador. Que existe uma importância [da ciência] para o crescimento econômico, que é o melhor investimento que você pode fazer é em ciência, porque isso traz desenvolvimento", defende.