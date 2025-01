Universo conspira a favor de 3 signos a partir de terça-feira, 28/01/2025

A seguir, descubra os signos mais favorecidos, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Você está sendo chamado a liderar com coragem e determinação. É o momento de agir com confiança e eliminar dúvidas.

É o momento de equilibrar trabalho e lazer, razão e emoção. Relaxe e permita-se descansar sem culpa.

Você poderá se libertar de situações e relacionamentos que limitam seu crescimento. Agora é a hora de voar mais alto e deixar para trás o que não serve mais.