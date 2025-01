Anjos sussurram sorte na vida para 3 signos a partir de sexta-feira, 24/1

Descubra os signos mais favorecidos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Você está sendo chamado a liderar com coragem e determinação. Arcanjo Miguel protege suas decisões e ajuda a cortar energias negativas. É o momento de agir com confiança.

Arcanjo Rafael está ao seu lado para curar feridas físicas e emocionais. Ele também inspira ações em prol de sua saúde. Cuide do corpo e da alma nesta fase.

Arcanjo Uriel traz clareza e discernimento. Este é o momento de resolver problemas com sabedoria divina. Projetos que pareciam difíceis terão soluções inesperadas.