Notícia muito triste chega para 3 signos até quinta-feira, 23 de janeiro

Descubra quais signos estão no centro dessa energia e como superar as adversidades com resiliência a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Este é o momento de resolver problemas com sabedoria divina. Projetos que pareciam difíceis terão soluções inesperadas.

Liberte-se de situações e relacionamentos que limitam seu crescimento. Agora é a hora de voar mais alto e deixar para trás o que não serve mais.

Use sua sensibilidade para ajudar os outros e para fortalecer suas conexões. A compaixão será sua maior força.