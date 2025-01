Fortuna secreta gigante chega para 3 signos a partir de quarta-feira, 15/1

Confira o que os astros têm a dizer para cada signo privilegiado por essa energia única a seguir, de acordo com as previsões da sensitiva e astróloga Márcia Fernandes.

Será um período no qual você estará confiante e mostrando sua capacidade, sem hesitar em fazer sua voz ser ouvida. Utilize essa energia de forma positiva, mostrando a sua boa reputação profissional.

Você tomará atitudes corajosas para defender sua posição e sua empresa contra competidores vorazes. Use seus talentos e habilidades em se dar bem com as pessoas e obter a ajuda delas para reverter muitas situações a seu favor.

No trabalho, será um mês de progresso e realização, mas deixe que as coisas aconteçam de forma natural e não force nada. Sua criatividade promoverá lucros e ganhos de dinheiro de forma feliz.